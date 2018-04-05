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Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Olay yerinden ilk görüntüler!

05 Nisan 2018 18:33

Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin dekan yardımcısı, öğretim görevlisi, fakülte sektreteri ve okutman olduğu aktarıldı. Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yittirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı. Kampüse çak çayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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