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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Türkiye'nin her yerinde, daha iyiye gidebilmek için hep dimdik ayaktasın"

18 Haziran 2020 14:53

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Biray Kulluoğlu ve Özge Açıkkol, Osman Kavala'yı ilk nerede gördüğünü anlatıyor ve ekliyor: "Tekerleğin içinde dönmek yerine, Türkiye'nin her yerinde, daha iyiye gidebilmek için hep dimdik ayaktasın.

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