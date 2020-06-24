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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Sergim, hücresinde sarımsak ve turp filizlendirdiğini söyleyen Kavala'nın inancından ilham aldı"

24 Haziran 2020 14:25

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Sibel Horada, 'Bir İç Mekan Bahçesi' isimli sergisinden bahsediyor ve ekliyor: "Sergi, hücresinde sarımsak ve turp filizlendirdiğini söyleyen Osman Kavala'nın sanat, edebiyat, film gibi yaşamsal üretimleri yeşertebilecek kültürel çeşitliliği desteklemeye olan inancından ilham aldı."

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