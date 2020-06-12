Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Ondan mazlumun yanında, zalimin karşısında olmayı öğrendim"

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü Livaneli, Banu Cennetoğlu, Atom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar, 'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Gülseren Onanç, 'rol modelim' diye tanımladığı Osman Kavala'dan neler öğrendiğini anlatıyor.