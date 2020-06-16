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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "O bu ülke için çok şey yaptı ama şu an yapmadıklarından ötürü suçlanıyor"

16 Haziran 2020 13:28

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Yavuz Parlar, "Hayatını adalet ve dayanışmaya ayıran sevgili Osman Kavala, ön plana çıkmadan sayısız sanat projesinin gerçekleşmesini sağladı" diyor ve ekliyor: "O bu ülke için çok şey yaptı ama şu an yapmadıklarından ötürü suçlanıyor."

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