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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Kavala, yüreği insanlık değerleri için atan büyük bir onur savaşçısı"

09 Temmuz 2020 16:15

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Naif Alibeyoğlu, Osman Kavala'nın çeşitli tarihi eserlerin korunması konusundaki desteklerini anlatıyor ve ekliyor: "Bunca kokuşmuşluğun, kirlenmişliğin içinde Kavala, yüreği insanlık değerleri için atan bir onur savaş savaşçısı." 

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