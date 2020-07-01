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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Kavala, Türkiye'de sivil toplumun gelişmesinde büyük rol oynamıştır"

01 Temmuz 2020 15:51

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Bige Örer, 2005 yılından bu yana Osman Kavala ile birlikte çalıştığı projelerden bahsediyor ve ekliyor: "Kavala, Türkiye'de sivil toplumun gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu haksızlığın bir an önce bitmesini diliyorum." 

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