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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': '!F İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'ne Kavala'nın katkısı'

08 Temmuz 2020 14:54

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Serra Ciliv, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin başlamasında Osman Kavala'nın desteğini anlatıyor ve ekliyor: "Osman Kavala diye birisi var dediler, kültür-sanata çok destek veriyor. Hemen aradık, 'Nasıl yardımcı olabilirim' diye oturdu masaya." 

 

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