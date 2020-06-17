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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği' | Emin Alper: "O servetini katlamak için rant peşinde koşmadı, varlığını barış için harcadı"

17 Haziran 2020 14:38

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda yönetmen Emin Alper, ilk filmi 'Tepenin Ardı'na Osman Kavala'nın desteğini anlatarak başladığı sözlerini şöyle sürdürüyor: "O elindeki serveti katlamak için rant peşinde koşmadı, mütevazı varlığını barış için harcamayı seçti." 

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