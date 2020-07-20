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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği | Ali Nesin: Osman'a bu kötülüğü neden yaptıklarını anlamıyorum

20 Temmuz 2020 15:38

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesinde yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı artırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Ali Nesin, 40 yıldır tanıdığı Osman Kavala'yı 'dünyanın en asil insanlarından biri' olarak tanımlıyor ve ekliyor: "Osman'a bu kötülüğü neden yaptıklarını anlamıyorum." 

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