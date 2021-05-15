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Osman Kavala için AYM'nin hak ihlâli kararına dikkat çeken video: Bunu kim söylemiş?

15 Mayıs 2021 09:19

T24 Haber Merkezi

AİHM kararı ve iki kez tahliye, bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni bir dava açılarak cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala için bir video hazırlandı. 

"Osman Kavala'ya özgürlük" isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda, Anayasa Mahkemesi'nin davada hak ihlâli kararı veren 7 üyesinin sözlerine yer verildi. 

Osman Kavala'nın bir beraat, iki tahliye ve bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen cezaevinde olduğuna dikkat çekilen videoda, Kavala için özgürlük talep edildi. 

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