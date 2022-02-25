Oscarlı oyuncu Sean Penn, belgesel çekimi için Ukrayna'da Zelenski ile görüştü

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine dair belgesel çekimleri için gittiği Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi.

Zelenski'nin Instagram hesabından Penn ile görüşmeye dair paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, ünlü yönetmen ve oyuncunun Zelenskiy ile bire bir görüşme yaptığı ve basın toplantısına katıldığı görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin dün Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Penn'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına dair belgesel çekimleri için geldiği ülkede kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Paylaşımda, Penn'in belgesel çekimleri kapsamında Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk ile bir araya geldiği, gazeteciler ve askeri personellerle Rusya'nın saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu vurgulanmıştı.

Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.

Ukrayna makamları, ziyarete ilişkin "Penn, Rusya’nın saldırganlığının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Belgesel, ülkemizde neler meydana geldiğini kamuoyuna gösterecek" açıklamasında bulunmuştu.

Çok sayıda uluslararası insani yardım ve savaş karşıtı projelerde yer alan Penn'in girişimiyle depremin vurduğu Haiti'de yardım çalışmalarına destek vermek için 2010'da kurulan CORE, 2016'da ABD'nin güneydoğusunda büyük yıkıma sebep olan Matthew Kasırgası sonrası yardım çalışmalarında da etkin rol almıştı.

Kaynak: AA