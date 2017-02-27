Oscar tarihinde ilk kez Müslüman bir oyuncu ödül aldı

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan 89'uncu Oscar ödülleri, ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İlk kez bir Müslüman oyuncunun Oscar kazandığı gecede, Moonlight'taki performansı ile Mahershala Ali 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Göreve başladığı ilk günden bu yana aldığı kararlarla tartışma konusu olan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik göndermelerin damga vurduğu gecede, 'en iyi film' ödülünü önce müzikal yapım La La Land'in aldığı açıklandı ancak daha sonra filmin yanlışlıkla anons edildiği belirtilerek, ödül Moonlight'a verildi.