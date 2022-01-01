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Oryantal Didem'in dans ederken giydiği elbise tartışma yarattı

01 Ocak 2022 15:24

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a sevilen şarkıcı ve oyuncular konuk oldu. Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da kahkahalar havada uçuştu. Sevilen şarkılarla izleyiciye unutulmaz bir gece yaşatan programın finaline ise kıvrak dansıyla Didem damga vurdu.

Elbisesi tartışma yarattı

İbo Show'la ünlenen oryantal Didem'in dans ederken giydiği elbise, sosyal meydada tartışma konusu oldu. Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar uzun bir elbise tercih eden Didem Kınalı'nın kostümü, elbisenin kumaşı ve rengiyle 'alüminyum folyo'ya benzetildi.

Bazı kullanıcılar Didem'in elbisesini çok kapalı bulurken, dansöz elbisesi giyilmemesini eleştirdi.

 

Didemİbo ShowOryantalYılbaşı2022

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