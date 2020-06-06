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Ortaya çıkan görüntüler ses getirdi: "Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü aydınlatılsın"

06 Haziran 2020 13:51

İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın, sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun tarafından dövülüp baygın halde yatarken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada dolaşımda. Sosyal medyada birçok kişi 'Aleyna Çakır'ın ölümü intihar mı cinayet mi?' diye sordu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da 'Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü aydınlatılsın' dedi. Platform söz konusu videodan fotoğraf kullanarak şunları yazdı; 

"Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü derhal aydınlatılsın. '4 Haziran'da Ankara'da intihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın birlikte olduğu erkek tarafından defalarca şiddet gördüğü, hatta baygın halde videolarının paylaşıldığı tespit edildi"

Aleyna Çakır'ın ölümünün şüpheli olduğunu ifade eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ölümün aydınlatılmasını istedi. 

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