Ortaokul öğrencisi, okuldan kaçmasına engel olan müdür yardımcısını bıçakladı

Adana'da 7'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14), iddiaya göre okuldan kaçmasına engel olan müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Esen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Merkez Seyhan ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre 7'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K, okuldan kaçmak istedi. Ancak bunu farkeden müdür yardımcısı Yunus Esen, izin vermedi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Ş.C.K, iddiaya göre Yunus Esen'i bacağından bıçakladı. Ş.C.K., okula çağrılan polis tarafından yakalandı. Esen ise ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.