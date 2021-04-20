Ormanda 'sosyal mesafe' cezası kesildi, banka hesabına haciz uygulandı: Çok üzgün ve kırgınım

Antalya'da bir vatandaşın banka hesabına, sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 lira cezayı ödemediği için e-haciz işlemi uygulandı.

Mesut Sedat Özen, Adnan B. ve Ferhat U., geçen yılın Mayıs ayında birlikte vakit geçirmek için Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır mevkisindeki ormanlık alana geldi. Bu sırada salgın nedeniyle denetim yapan jandarma ekipleri, bölgedekileri uzaklaşmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine 3 arkadaş da bölgeden uzaklaşmak için toparlanmaya başladı. Bu sırada yanlarına gelen ekipler, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 arkadaşa 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Kendilerinden yaklaşık 100 metre uzakta oturan kişilere neden ceza kesilmediğini soran Özen'e ekipler, o bölgenin polis bölgesi olduğu, bu nedenle müdahale edemedikleri karşılığını verdi.

Adnan B. ve Ferhat U. kesilen cezaları ödedi. Bir süredir çalışmayan Özen ise cezayı ödemedi. 15 Nisan'da, Özen'in banka hesabına, e-haciz işlemi uygulandı.

"Şu an son paramın bulunduğu banka hesabımda bloke işlemi var. Çok üzgün ve kırgınım" diyen Mesut Sedat Özen, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını istediğini söyledi.