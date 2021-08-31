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Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie çekti

Taksici o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı

31 Ağustos 2021 14:32

Artvin’in Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

artvinayıselfie

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