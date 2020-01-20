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Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

20 Ocak 2020 13:26

Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde Eylül ayından bu yana devam eden yangınlardan sonra bu kez Canberra bölgesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yüzlerce araçta ve binada hasar oluştu.

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