T24 LogoT24 Logo
Haberler

Orman yangınlarına yeni önlem: Doğa Devriyesi

11 Haziran 2020 16:43

Her yıl yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarının önlenmesi için İstanbul Emniyeti Müdürlüğü “Doğa Devriyesi” adında yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında, atlar, yerli ırk kangallar, iz takip köpekleri ve drone ekipleri, belirli gün ve saatlerde ormanlık alanlarda denetimler yapacak.

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları da arttı. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar mesire alanları ve ormanlarda piknik yapmaya başladı. Söndürülmeden bırakılan mangallar, yerlere atılan cam parçaları zaman zaman yangınlara neden olabiliyor. Bu sebeplerle ve kasıtlı olarak çıkarılan orman yangınların önlenmesi ve çıkan yangınlara zamanında müdahale edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü “Doğa Devriyesi” isimli yeni bir uygulama başlatıyor.

Uygulama kapsamında, Önleyici Şube Müdürlüğüne ait, 16 personelden oluşan 8 motorize ekip, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Timleri’ne ait 9 personelden oluşan 8 atlı ekip, aralarında yerli kangal köpeklerinin de bulunduğu 10 personelden oluşan 8 köpek, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 2 unsur 16 personel, biri termal olmak üzere 3 adet drone ve 3 personel, 1 personel ve 1 köpekten oluşan iz takip timi, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı 2 köpek 2 personelden oluşan arama timi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı 4 personel ile toplamda 61 personel denetim yapacak. Ayrıca, Havacılı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce de havadan denetlemeler yapılacak. Bu ekipler haftanın belirli gün ve saatlerinde belirli ormanlık alanlarda denetimler yapacak. Araç girişinin mümkün olmadığı yerlerde atlı ekipler görev yapacak.

ETİKETLER

orman yangınıdoğa devriyesipolisistanbulyangın

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2020

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 'Navtex' ilanının ardından Antalya açıklarına demir attı

İmamoğlu çağrı yaptı: Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden Esra Dirican: Cumhuriyete gölge düşürmeye çalışan her hareketi aklımıza mıh gibi kazıyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu...

Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama: Vefat eden...

Elon Musk'tan cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkan Johnny...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24