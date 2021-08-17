Orman yangınları 'keçilerin de psikolojisini bozdu'; "Yavrularını kaybeden keçi yemeden içmeden kesildi"

“Buradaki keçimiz yangında yavrularını kaybetti. Karın bölgesinde de ileri derecede yanıklar var. Ağrısı olduğu ve yavrularını kaybettiği için depresyon durumunda. Serum ve antibiyotik alıyor. Birçok keçinin de tırnakları kopmuş, cerrahi işlem gerekiyor. Biz elimizden geldiğince acil müdahaleleri yapıyoruz. Sonrası süreçte ise sevk edilmeleri gerekecek. Kedi köpekten ziyade tüm hayvanlar bizim için önemli. Bunun için biz de gönüllü olarak buraya geldik ve gördüklerimiz karşısında üzülmemek elde değil. Çoğunluğu ağrıdan yemek de yiyemiyor. Geldiğimizde hepsinin durumu çok kötüydü. Bazılarının da meme uçları yanmıştı. Sütleri çıkmadığı ve içeride süt kaldığı için ateşleri yükseliyordu. Sürekli günlük gelip bakım yaptık.”