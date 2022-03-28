Burcu Karataş Metin: Yandaş değilseniz yaptığınız iyilik cezasız kalmaz

'Musa', 'Kevser' ve 'Kader' isimli kitapların yazarı Burcu Karataş Metin, 2021'in temmuz ayında Türkiye'de çıkan yangınlar döneminde izinsiz yardım topladığı gerekçesiyle kendisine Bursa Valiliği tarafından 50 bin lira ceza kesildiğini söyledi ve belgeyi gösterdi. Burcu Karataş Metin ayrıca topladığı paranın da iadesinin talep edildiğini aktardı. Burcu Karataş Metin, "Bu bir mücbir sebeptir. orada dağ, bayır yanarken, insanlar karbonmonoksitten zehirlenirken, evleri yanarken, elleri, ayakları yanarken 'ya canım kusura bakmayın, ben bir izin alıp geliyorum' diyemem" dedi.

Burcu Karataş Metin, İnstagram hesabından yayınladığı videoya şu notu düştü;

"Beni seven takip eden insanlara ürün pazarlamak yerine, bu gücü yardım etmek için kullanmamın bedeli 28.630,80 tl ve 50.000 tl para cezasıdır. Ve ben ne kadar mal bir dolandırıcıysam(!) artık, ŞAHSİ GÜCÜMÜ DAHİL EDEREK süreçte yaptığım yardım faturalarıyla, kargo belgeleriyle ispatlı olarak toplamda 52.987 tl dir. Asıl hesap makamı olan Allah’a verecek hesabımda da çok şükür alnım açık, başım diktir!"

"İnsanların yanmaz eldivenlere, yanmaz ayakkabılara ihtiyacı vardı"

"Bunu başka türlü anlatamam yazarak olmaz" diyen Burcu Karataş Metin, yayınladığı videoda özetle şunları söyledi;

"Herkesin bildiği gibi 2021'in temmuz ayında Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla hepimizin bağrı yandı. Ben o dönem sosyal medyada az ya da çok var olan gücümü elimi ardıma bağlayıp izlemek yerine bu yangınlara yardım edebilmek için kullanmayı tercih ettim çünkü bu bana göre onurlu olandı. Anlık ihtiyaçlar vardı. Milas İtfaiyesi'nin yangın hortumuna ihtiyacı vardı. İnsanların yanmaz eldivenlere, yanmaz ayakkabılara ihtiyacı vardı. Bunların temini için sizlerden yardım istedim. Sizler de sağolun bana elinizi uzattınız. Ve 3 günlük bir süreçte 'yapabildiğimizi yaptık, ihtiyaçlar tamamlandı' dendiği an itibariyle de süreci durdurduk. Ama ve lakin bu ülkede yandaşsanız eğer deveyi havuduyla yutabilirsiniz, gayet de üstüne suyunuzu içer deva edersiniz. Ama muhalifseniz ki hata muhalif olmanıza bile gerek yok ki apolitik bir insanım hep söylüyorum, yaptığınız iyilik cezasız kalmaz. Çünkü birileri bundan bile rahatsızlık duyar ve sizi şikâyet eder ve bundan habisçe, çirkince, aşağılık bir şekilde keyif duyar."

"Bütün yasal yolları tüketeceğim"

Sözlerine devam eden Burcu Karataş Metin, elindeki belgeyi kameraya göstererek "Sonra ne olur biliyor musunuz, Bursa Valiliği'nden izinsiz yardım topladığım için 50 bin lira para cezası ki şunu belirtmek istiyorum bu bir mücbir sebeptir. Ben orada dağ, bayır yanarken, insanlar karbonmonoksitten zehirlenirken, evleri yanarken, elleri, ayakları yanarken 'ya canım kusura bakmayın, ben bir izin alıp geliyorum' diyemem. Kaldı ki kanunda idarenin bağış toplama, yardım toplama talebine kaç gün içinde dönüleceği konusunda hiçbir açık hüküm yok. 1 günde olabilir 1 ayda olabilir. Ne olacaktı, ne yapmam bekleniyordu? Kamu yararına, vatanım ve milletim için yardım topladığım, elimi taşın altına soktuğum için buyurun alt sınırdan bile değil ceza. 50 bin lira. Yetmiyor topladığım bu parayı zimmetime geçirdiğimden o kadar emin ki Bursa Valiliği topladığım paranın iadesini istiyor benden. Yangın hortumuna, yanmaz eldivenlere harcadığım o parayı zimmetime geçirdiğimi iddia ediyor. Vicdanınıza soruyorum şimdi, bütün yasal yolları tüketeceğim ama yargı da eğer bana bu parayı öde derse ben bu parayı öderim. Ben bu parayı ödedikten sonra da bu ülkede siyaset yaparım arkadaşlar. sizden rica ediyorum yayabildiğiniz her yere yayın bu videoyu" ifadelerini kullandı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da "Orman yangınlarında uçak kaldıramayan acziyet.. Yardımsever vatandaşa aslan kesilmiş. Ayıp ayıp! Devlet devlet gibi olacak. Yangına önce su sıkacaksın, su! Uçakları uçuramayanların cezası ne oldu?" diye yazdı.