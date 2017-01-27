Şili’de bir kaç haftadır devam eden orman yangınları bir kenti tümüyle kül etti. Maula bölgesinin yedi yerleşim yerinden en büyüğü olan Santa Olga kentinde aralarında okullar, kreşler, mağazalar ve postane binasınında olduğu binden fazla bina kül oldu. Yanan kentin kalıntıları arasından daha sonra bir ceset çıkarılırken iki kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Şili’nin 24 Horas gazetesinin yayınladığı dron görüntülerinde dumanların kapladığı gökyüzünden tahrip olan binalar görülüyor. Constitución Belediye Başkanı Carlos Valenzuela ‘‘Santa Olga’da yaşananları kimse hayal bile edemez. Burada yaşadığımız tam bir cehennemi andırıyor. Son depremden sonra yaralarımızı sarmaya başlamıştık. Ancak bu yangın herşeyi berbat etti" dedi. The Guardian gazetesine konuşan Orca isimli sivil toplum örgütü lideri Francisco Henríquez ise yaşanan felaket ile ilgili ‘‘Yıllardır yaşadığımız en kötü felaket. Daha önce yaşadığımız felaketlerden daha da beter olduğunu düşünüyorum. Bu deprem ya da sel felaketinden çok daha kötü. Hiç durmayan, sürekli ilerleyen bir şey" ifadesini kullandı