Orman Genel Müdürlüğü çalışanı: Ne zaman yangın biter o zaman uyuruz

Kendini namıdiğer Kara Bayram olarak tanıtan Orman Genel Müdürlüğü çalışanı, yangın bölgesinde çekilen görüntülerde, yangın alanında yaşadıklarını paylaştı.

OGM çalışanı, "Millet can pazarında, bizden bir medet bekler. Dedim ki ben; bize yardım edin biz sizi kurtaralım. Yardım ettiler akşam altıda girdim sabah altıda çıktım. Arabamız on iki ton hiç soluk aldırmadık, söndürerek kurtardık." ifadesini kullandı. Uyku uyuyamadığını ve çok duygulandığını söyleyen OGM çalışanı, "Ne zaman bu biter o zaman uyuruz" dedi.

Video Orman Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından, "Gözlerinden akan her damla yaş, uyumadan, yılmadan verdiğin mücadele... Her yeni güne umutla başlaman ve her karış ormanı, her bir canı kurtarma azmin bize güç veriyor kahraman. Son ateş sönene kadar, yanan her yer yeşillenene kadar mücadeleye devam" sözleriyle paylaşıldı.