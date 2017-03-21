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Orly Havalimanı'nda askerin rehin alındığı görüntüler ortaya çıktı

21 Mart 2017 00:06

Paris Orly Havalimanı'nda "Allah için ölmeye geldiğim" diyerek bir kadın askeri rehin alan ve öldürülen Ziyed Ben Belgacem'in saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, saldırgan elindeki çantayı yere bırakıyor ve kadın askere arkadan yaklaşarak kafasına silah dayıyor. Ziyed Ben Belgacem isimli saldırganın daha sonra diğer polislere, "Silahlarınızı yere bırakın. Ben burada Allah adına ölmeye geldim. Birçok kişi ölecek" diye bağırdığı kaydedilmişti. Kadın askerin rehin alındığı ilk dakikalarda kimsenin karşı koyamadığı görülüyor. Yolculardan bazıları ise saldırganın bulunduğu taraftan uzaklaşmaya çalışıyor. Saldırganın yere bıraktığı görülen çantadan, yakıt dolu bir bidon, bir adet Kur'an ve cebinden 750 euro nakit çıktığı bildirilmişti.

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