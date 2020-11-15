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Orkestranın İbrahim Tatlıses'e esprili çıkışı İbo Show'a damga vurdu: Kardeş madem okuyabiliyordun...

"Kardeş madem okuyabiliyordun, 10 yıldır neden okumadın, evi arabayı sattık, borca battık"

15 Kasım 2020 11:03

İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. İbo'nun orkestrasıyla diyalogu sosyal medyada dikkat çekti.

9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren ünlü türkücü, seneler sonra canlı yayında ilk şarkısını söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.

Orkestra "Kardeş madem okuyabiliyordun, 10 yıldır neden okumadın, evi arabayı sattık, borca battık" dedi. Bu esprili çıkışa İbrahim Tatlıses de "Sürün oğlum sürün sürün. Sürünesin diye söylemedim" diyerek espriyle karşılık verdi. 

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