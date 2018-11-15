Orhan Gencebay: Her devrin adamı olmak, bukalemunluktur, bana yakışmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son atamalar ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda yer alan Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan "Devleti sevmeyen nimetlerinden faydalanmasın" sözleri için “Ben devletime sahip çıkarım. Devletime de herkesin sahip çıkmasını isterim. Devletimizin her şeyinden yararlanan bir insanın da devletimizi kötülemesine razı olmam mümkün değil. Benim devletimi çeşitli insanlar, halkımızın seçtiği hükümetler yönetebilir. Önemli olan yönetimlerin iyi olmasıdır” açıklamasında bulundu.Gencebay, "Her devrin adamı denilince neden kızıyorsunuz" sorusuna da "Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz" dedi.