Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu ama bu dostluk artık bitmiştir...

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçen hafta istifa eden Orhan Gencebay, bugün de yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Gencebay, Arif Sağ'ın "Orhan'a bir daha güvenmem" sözleri üzerine "Dostluğumuz artık bitmiştir" dedi. Gencebay, "Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu, bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı, saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı, bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum" dedi.