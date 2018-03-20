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Orhan Bursalı: ABD, İslam dünyasını parçalayacak her şeyi yapıyor

20 Mart 2018 15:10

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İslam dünyasını parçalamak için her şeyi yaptığını söyledi. Bursalı, "Son 10 yıl içinde yaşadıklarımıza bir bakın. İslam dünyasını parçalayacak her şeyi yapıyor Amerika. Sadece 2016 ve 2017'de 600 milyar dolarlık silah satışı yapıldı. Hem silah satışı yapıyor, hem de mezhep ayrılıklarını körükleyen, birbirine düşüren, sürekli birbiriyle savaşan kimliklere dönüştürmeye çalışıyor" dedi.

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