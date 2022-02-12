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Organ satışı pazarlığı kamerada: "Ben aracıyım ama kendi böbreğimi bile aldırdım; organı yurt dışına gönderiyoruz"

Uzmanlar, organ nakillerinin Sağlık Bakanlığı dışında yapılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor

12 Şubat 2022 11:49

Yasadışı organ nakli yapan orga tacirleri, sosyal medyadan insanlara ulaşarak organları için fiyat biçiyor. Artı TV'den gazeteci Meral Danyıldız'ın görüştüğü illegal organ naklinde aracı olan kişi, böbrek için 300 bin lira fiyat biçerken, kendi böbreğini de aldırdığını söyledi. 

İşlemin Bursa'da özel bir hastanede yapıldığını söyleyen aracı, alınan organların yurtdışına gönderildiğini anlattı. Böbreğini satmak isteyen bir vatandaş ise yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle böbreğini satmak için organ tacirleri ile irtibata geçtiğini söyledi. Vatandaş, "Bir tane annem var artık gün yüzü görsün istiyorum" diyerek gerekirse ciğerini de verebileceğini anlattı. 

Türk Böbrek Vakfı'ndan uzman doktor Funda Yalçın ise kendilerinin de organlarını satmak isteyen vatandaşlar tarafından arandığını söyleyip uyarılarda bulunarak "Bu illegal işlerin olmayacağını her arayana anlatmamız lazım. Organ nakillerinin Sağlık Bakanlığı dışında yapılmaması lazım. Dünyada da bu böyle" dedi. 

Organ ticaretinin önlenmesi için önlem alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar, "Yoksulluk ve ekonomik koşullar nedeniyle insanlar organlarını pazarlamaya başlıyor bu bir gerçek" diye konuştu. 

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