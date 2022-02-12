Ordulu pazarcı CHP'li Torun'a dert yandı: "Fiyat söylerken bile utanıyoruz artık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu'da dinlediği pazar esnafı, "Fiyat söylerken bile utanıyoruz artık. Halden haber geldi, marula 50 kuruş zam geliyor. Sebze işi artık çok zor. Soruyoruz, ‘Bu iş nasıl gidecek’ diye. Komisyoncular ‘Hava şartları’ diyor. Havalar iyi gidiyor fiyatlar yine aynı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnaf, fiyatların artışı, elektrik ve doğal gaz zamlarından şikâyet etti.

"Fiyat söylerken bile utanıyoruz artık"

Sebze satışı yapan bir pazar esnafı, fiyat artışlarından yakınarak, “Yeşilliğe aşırı şekilde zam geldi. Maydanozu 1 lira liraya alıyorduk, şimdi halden çıkışı 4 lira. İnsanlar şikâyetçi, insanlar mağdur. Fiyat söylerken bile utanıyoruz artık. Halden haber geldi, marula 50 kuruş zam geliyor. Sebze işi artık çok zor. Soruyoruz, ‘Bu iş nasıl gidecek’ diye. Komisyoncular ‘Hava şartları’ diyor. Havalar iyi gidiyor fiyatlar yine aynı” diye konuştu.

Torun ise, “Bu şartlar hükümetin şartları. Hükümetin bize dayattığı, bu ülkeyi yönetenlerin dayattığı rakamlar bunlar. Üretici de kazanmıyor, herkes mağdur” dedi.

"Televizyon ışığında oturuyorum"

CHP’li Torun’un, elektrik faturalarını sorduğu bir esnaf ise, “Evimde 75 TL’den fazla elektrik parası ödememişim, 202 lira gelmiş. Yazık günah. Tek başıma duruyorum evde, televizyon ışığında duruyorum ışık da kullanmıyorum fazla” dedi.

"Malı dökeceğim"

Biber satışı yapan bir esnaf da CHP’li Torun’a, “Nasıl bitecek bu mal başkanım?” diye sordu.

Esnaf, “Her yerde 30 lira biz 18 liraya satıyoruz. Aldığım fiyata satıyorum, biter mi bu mal bugün? Bugün 75 TL poşet parası verdim. Kendim ne kadar alacağımı bilmiyorum. Mal kaldı. Dökeceğiz akşam ne yapalım? Malı dökeceğim komple. Çok zor” dedi.