Ordulu esnaftan Koronavirüs önlemi; müşterilerden aldığı paraları kaynar suda yıkıyor

Ordulu esnaf, yeni tip Koronavirüs'e(Covid-19) karşı aldığı önlem olarak iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, suda kaynatarak dezenfekte ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, Koronavirüs'e karşı Karadeniz usulü bir çözüm buldu. Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecede kaynattığı suyun içerisine yerleştirerek, dezenfekte ediyor, ardından da kurutuyor. Banknotların zarar görmediğini ifade eden Sarı, salgından önce de paraları aralıklarla kolonya ile dezenfekte ettiğini belirtiyor.

“Paralar birikince kaynar suya atıyorum”

Ordulu esnaf Orhan Sarı, “Biraz birikince kaynar suya atıyorum. Zaten paraları kaynar suya atıp-çıkartınca dahi yeterli oluyor, paralara zararı olmuyor. Kaynar suya atıp temizlediğim paraları sonrasında da kurutuyorum. Müşteriye verdiğim paralar da bu sayede temiz oluyor. Dezenfekte etmek için çamaşır suyuna koymayı düşündüm, paranın yapısını bozacağı için vazgeçtim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum” dedi.