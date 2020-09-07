Ordu Korgan’da HES yapımına karşı çıkan vatandaşlar, şirketin makinalarını durdurdu

Ordu’nun Korgan ilçesinde hidro elektrik santrali (HES) yapımına karşı çıkan Çiftlik halkı, dereye inen iş makinelerini üçüncü kez durdurdu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Korgan’da yapılmak istenen Balamir HES’ine karşı aylardır mücadele eden Çiftlik halkı, şirketin iş makinelerini sabah saatlerinde tekrar dereye sokması üzerine yollara düşerek çalışmayı engelledi. Jandarma korumasında çalışan iş makinelerinin önüne geçen Çiftlik halkı, makinelerin çalışmasını durdurdu. Vatandaşların müdahalesi üzerine iş makineleri geri döndü.

Şirket daha önce de dereye inip çalışmak istemişti ancak vatandaşların tepkisi sonrası geri dönmüşlerdi. Şirketin imar değişikliği başvurusuna itiraz dilekçesi veren köylüler, imar değişikliğinin iptali için dava açtılar.

Bölge halkı, HES yapılmak istenen dereye peynir fabrikasının ve Korgan Belediyesinin atık su bırakması üzerine de hukuksal süreç başlatmıştı.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan Avukat İsmail Topçuoğlu, Çiftlik halkının 12 Temmuz'da Ordu İdare Mahkemesinde 2020/1345 Es. Sayılı dosya ile öncelikle yürütmenin durdurulması ve HES projesinin iptali için dava açtığını hatırlatarak, “Mahkeme heyeti 20.08.2020 tarihinde toplanarak davalı kurumun davaya karşı bütün savunma ve belgelerini sunması için 1 aylık süre vermiştir. Bu bir aylık süre sonunda yürütmenin durdurulması talebini değerlendirip karar verecektir” dedi.

HES şirketinin mahkeme sonucunu beklemeden bu sabah yeniden Çiftlik'te dereye çalışmaya gittiğini belirten Topçuoğlu şunları söyledi:

“Deredeki çalışmaları duyan Çiftlik halkı süratle olay yerine gitmiş ve çalışmaları durdurmuştur. Bu sırada şirketin saha şefi olarak bilinen Gökhan isimli bir şahıs, taş atarak Adem Güney isimli arkadaşımızı burnundan yaralamıştır. Adem Güney hastanede tedavisini yaptırıp rapor aldıktan sonra şüpheli saldırgan hakkında şikayette bulunacaktır. Yasa tanımaz HES şirketi vatandaşa saldırarak halkı provoke etmeye çalışmışsa da halk metanetini korumuştur. Sonuç olarak HES şirketi bir kez daha olay yerinden çıkmak zorunda kalmıştır. Çiftlik halkı bütün hukuki ve demokratik haklarını kullanmaya devam edecektir"