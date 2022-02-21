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Ordu’da yamaç paraşütçüsü eğitim sırasında denize düştü

Sudan çıkartılan paraşütçü, olaydan yara almadan kurtuldu

21 Şubat 2022 20:39

Ordu’da yamaç paraşütü ile eğitim yapmak için Boztepe’den kalkış yapan bir kişi, kontrolünü kaybedince denize düştü. Sudan çıkartılan paraşütçü, olaydan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü eğitimi için Trabzon’dan Ordu’ya gelen Mesut Altın (31) isimli yamaç paraşütçüsü, yamaç paraşütü kalkış alanı olan 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’den havalandı.

Hocaları ile birlikte eğitimde olan ve bir süre havada kalan Altın, tekli uçuş yaptığı esnada kıyıya yaklaşık 100 metre açıklıkta denize düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yüzme bildiği için ekiplerin de yardımıyla sudan çıkarak kıyıya ulaşan Mesut Altın, olaydan yara almadan kurtuldu.

Hicabi Minnet isimli vatandaş, “Sahilde gezindiğim esnada denizde hareketlilik gördüm. Boztepe’den atlayan kişi denize düştü. Allah’tan yüzme biliyor, kıyıya ulaştı. Zaten bu sırada itfaiye ekipleri de ulaşmıştı. Onlar da dalarak arkadaşı denizden çıkarttılar. Can kaybı ve yaralanma yok, yine de sağlık ekiplerine teslim edildi” dedi.

Olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan Mesut Altın daha sonra bırakılırken, Altın'ın denizde kalan paraşütü ile diğer malzemeleri ekiplerce kıyıya çıkartılıp yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

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