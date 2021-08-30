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Ordu’da gökdelenin yıkıldığı kumsal halka açıldı

30 Ağustos 2021 14:12

Ordu’da sahile yapılan 17 katlı gökdelenlerin yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halka açıldı. 

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17’şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halkın hizmetine açıldı.

Mahalle Deniz Şanlı, Çok rahat ettiğimiz ailecek gelebildiğimiz bir yer oldu. Burası gerçekten halka ait bir yer oldu, bunun için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz. Kıyılarımızı, yeşil alanlarımızı engellemesinler. Bizim denize ihtiyacımız var. O binalar kalmış olsa burayı katledecekti bu yüzden çok iyi oldu” diye konuştu.

“Burası halka kapanacaktı”

Yıkılan yüksek katlı gökdelen olsaydı kumsalın halka kapanacağını belirten Mert Öztürk, “Karadeniz halkının denizsiz yapma şansı yok. Gökdelen olsaydı burası halka kapanacaktı. Başkanımızın ve halkın desteği ile burası yıkılarak halka açıldı. Biz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Mehmet Hilmi GülerOrdu Büyükşehir Belediyesi

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