Ordu'da balıkçıların ağlarına Roma dönemine ait amforalar takıldı

26 Şubat 2021 21:08
Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin yıllık tekne parçaları ile 13 amfora takıldı.
20 gün önce balıkçıların kendisine ulaştığını belirten Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Balıkçılar, ağlarına bazı tarihi eserlerin takıldığını söylediler. Bu kapsamda ben de fotoğraf çekip bana atmalarını söyledim ve nesnelere bakınca tarihi eser olduğunu, amforalar olduğunu fark ettim. Daha sonra fotoğrafları Bodrum'da yer alan ve Türkiye’nin tek sualtı müzesinde bulunan arkeolog arkadaşlarıma yolladım. O arkadaşlarım da bunların Roma dönemine ait odluğunu söylediler. Bu parçaları balıkçılardan alıp, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde topladım. Balıkçılar, bazı parçaları arkadaşlarına hediye etmiş, onları da alarak fakültemiz bünyesinde biriktirdim. Ordu Müzesi ile temasa geçerek, bunların müzeye transferini sağladım. Bu batık 70 metre civarında ve Medreseönü açıklarında bulundu. Bu kapsamda belki sualtı arkeologları bir çalışma yürütürse batığın devamıyla ilgili bilgiler edinilebilir” dedi.
Ağına amforalar takılan balıkçı “Ağımıza, tekne parçalarıyla bazı küpler takıldı. Ben de hemen Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ı arayıp, bilgi verdim. O gün kalkan avına çıkmıştık, ilk önce bir kısım geldi, ikinci çekişimizde diğer kısım geldi. Ağları hep aynı yere kuruyoruz, daha önce de ağlarımıza ufak tefek takılıyordu. Çıkanları barınağa koyuyorduk, buraya gelen misafirlerimizin hoşuma giderdi, onlara verirdik. Ama tarihi bir değeri olduğunu bilmiyorduk” diye konuştu.
O gün kalkan avına çıktıklarını anlatan diğer balıkçı ise “Ağlarımıza parçalar takıldı, daha önce de ufak tefek takılırdı ama önemsemezdik. Bu sefer çok geldi, sanırım ağları tam merkezindeydi. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, nesnelerin tarihi değeri olduğunu ve Roma dönemine ait olduğunu söyledi. Bunları bulduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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