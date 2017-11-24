T24 LogoT24 Logo
Haberler

Orda bir şiir var uzakta: Başbakan mikrofonda; ama ne o 'yazar' Cahit Sıtkı Tarancı, ne o şiir Tarancı'nın şiiri!

24 Kasım 2017 22:52

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde ağırladığı 81 ilden gelen öğretmenlere yaptığı konuşmada "Orda bir köy var uzakta" şiirini okurken gözleri buğulandı, ancak şairleri karıştırdı. Yıldırım, Türk şiirinin büyük isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'yı "Bir yazarımız" ifadesiyle andı, mesleğini de "öğretmen" olarak nakletti. Yıldırım daha sonra "Orda bir köy var uzakta" şiirinin "yazar"ı olarak Cahit Sıtkı Tarancı'yı telaffuz etti. 4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğan, 13 Ekim 1956'da tedavi görmek için gittiği Viyana'da hayatını kaybeden Cahit Sıtkı Tarancı, kamuda çalıştı, ancak öğretmenlik yapmadı. "Orda bir köy var uzakta" şiirini, 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğan ve ikinci adını bu şehirden alan Ahmet Kutsi Tecer kaleme aldı. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasında geçen Sivas'a 1930'da Milli Eğitim Bakanlığı'nca atanan şair de Tecer. Göbek adını Kudüs'ten alan şair, "Tecer"soyadını da Sivas'taki Tecer Dağı'ndan aldı. Tecer, 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayata veda etti.

ETİKETLER

başbakancahit sıtkı tarancışiirbinali yıldırım

Diğer Videolar

Erdoğan, depremzede annenin isteği üzerine çocukları için izin ayarladı

Saka kuşlarını yurt dışına çıkarmaya çalışan yolcuya para cezası; 5 kuş havasızlıktan öldü

Cezayir'de askeri uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Empire State, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı

Taksiciler turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı

Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki atlara çarptı; 3 at öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24