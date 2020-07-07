Optimar anket sonuçları: Cumhur İttifakı yüzde 50'lerin üzerinde

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Haber Global ekranında yaptıkları araştırmaya göre olası bir seçimde Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 50'lerin üzerinde. Araştırmaya göre AKP'nin oyu yüzde 41.45, Anamuhalefet Partisi CHP'nin yüzde 22.9, HDP'nin oyu yüzde 10.5, MHP'nin oyu ise yüzde 10.1 şeklinde. Araştırmaya göre Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığındaki Deva Partisi ve Gelecek Partisi ise yalnızca yüzde 1.3 oy alıyor.

Araştırmaya göre 2018 Türkiye genel seçimlerine göre AKP ve CHP oy oranını artırırken HDP ve MHP'nin düşürdüğü görüldü. Son genel seçimlerde AKP yüzde 42.56, CHP yüzde 22,65, HDP yüzde 11,70, MHP yüzde 11,10 oranında oy almıştı.

Daşdemir vatandaşlara yönelttikleri 'Türkiye'nin en önemli sorunu ne?' sorusuna vatandaşların yüzde 50.2 ile ekonomi cevabını verdiğini belirtti. Cevaplara göre yüzde 32 ile ikinci olan cevap Koronavirüs salgını. Terör, yüzde 6 ile üçüncü sırada. Eğitim yüzde 3.9 ile dördüncü sırada yer aldı. Demokrasi yüzde 2.5, dış tehditler yüzde 1.6 ve Suriyeliler binde 9 şeklinde sıralandı.

Daşdemir, 'Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözebilir?' sorusuna verilen yanıtları da şöyle açıkladı; "AK Parti diyenlerin oranı yüzde 50.5, CHP diyenlerin oranı yüzde 23.3, HDP yüzde 8, İyi Parti yüzde 7, MHP yüzde 4.8, Deva Partisi yüzde 1.5, Gelecek Partisi diyenlerin oranı ise binde 9"