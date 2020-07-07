T24 LogoT24 Logo
Haberler

Optimar anket sonuçları: Cumhur İttifakı yüzde 50'lerin üzerinde

Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi'

07 Temmuz 2020 12:36

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Haber Global ekranında yaptıkları araştırmaya göre olası bir seçimde Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 50'lerin üzerinde. Araştırmaya göre AKP'nin oyu yüzde 41.45, Anamuhalefet Partisi CHP'nin yüzde 22.9, HDP'nin oyu yüzde 10.5, MHP'nin oyu ise yüzde 10.1 şeklinde. Araştırmaya göre Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığındaki Deva Partisi ve Gelecek Partisi ise yalnızca yüzde 1.3 oy alıyor.   

Araştırmaya göre 2018 Türkiye genel seçimlerine göre AKP ve CHP oy oranını artırırken HDP ve MHP'nin düşürdüğü görüldü. Son genel seçimlerde AKP yüzde 42.56, CHP yüzde 22,65, HDP yüzde 11,70, MHP yüzde 11,10 oranında oy almıştı. 

Daşdemir vatandaşlara yönelttikleri 'Türkiye'nin en önemli sorunu ne?' sorusuna vatandaşların yüzde 50.2 ile ekonomi cevabını verdiğini belirtti. Cevaplara göre yüzde 32 ile ikinci olan cevap Koronavirüs salgını. Terör, yüzde 6 ile üçüncü sırada. Eğitim yüzde 3.9 ile dördüncü sırada yer aldı. Demokrasi yüzde 2.5, dış tehditler yüzde 1.6 ve Suriyeliler binde 9 şeklinde sıralandı. 

Daşdemir, 'Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözebilir?' sorusuna verilen yanıtları da şöyle açıkladı; "AK Parti diyenlerin oranı yüzde 50.5, CHP diyenlerin oranı yüzde 23.3, HDP yüzde 8, İyi Parti yüzde 7, MHP yüzde 4.8, Deva Partisi yüzde 1.5, Gelecek Partisi diyenlerin oranı ise binde 9" 

 

ETİKETLER

araştırmaoptimarali babacanahmet davutoğluhilmi daşdemir

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2020

Uçakta maske tartışmasına giren yolcular kavga etti

Kağıt toplama çuvalının içinde uyuyan çocuk koruma altına alındı

Yüksel Direnişçileri tutuklandı, yerine açıklama yapanlara polis yine müdahale etti

Ali Babacan'dan 'torpil' göndermesi: Tutumum sebebiyle küs akrabalarım var

Ordu’daki hortum görüntüsü panik yarattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'ın 'müjde'si beklenirken Reuters, Karadeniz keşfinden haber verdi: Türkiye'nin 20...

Sözcü yazarı Çölaşan: Saraydaki yakın dostlarımdan (!) bilgi tırtıkladım, işte...

Karadeniz’deki doğal gazla ilgili 5 gerçek: Türkiye’yi zengin etmez,...

Özgür Demirtaş'ın 'müjde' tweetine, Bakan Varank'tan tepki: Bir finans profesörü,...

Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24