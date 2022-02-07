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Operatörler Koronavirüs'e yakalandı, belediye başkanı iş makinası ile kar küredi

"2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü"

07 Şubat 2022 11:50

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Koronavirüs'e yakalanınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı.

Çamlıhemşin'de belediye çalışanı 2 operatör, bir süre önce Koronavirüs'e yakalandı. Başka operatör olmayınca Belediye Başkanı Haşimoğlu, iş makinesi ile kar küredi. Operatörlük belgesi de bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını açıp, araçlarla ilçeye ulaşımı sağladı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu, “Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca ben de üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun, diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım” dedi.

RizeÇamlıhemşinKoronavirüsBelediyekariş makinesi

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