Operasyonda 3. gün | TSK, ÖSO'yla birlikte 11 noktayı YPG'den aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı üçüncü gününe girdi. Dün (21 Ocak 2017) saat 11:05'de başlatılan kara harekâtı kapsamında 11 nokta, YPG'den alındı, 17 tuzaklı mayın bölgesi temizlendi. Anadolu Ajansı (AA), harekâtın dördüncü gün için planlanan noktaya ulaşıldığı, TSK ve ÖSO'nun sınırdan 7.5 kilometre içeri girdiği bilgisini aboneleriyle paylaştı. Bugün ise Hatay'ın Hassa ilçesi Sugediği Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasında ise askerler obüs ve tanklarla nöbet tutuyor.