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Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumladı: "AKP’nin vekilleri ve medyası, siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?"

Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun “Ahlaksızlar bir tarafta, ahlaklı olanlar bir tarafta" sözlerini yorumladı

03 Ocak 2021 10:00

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun “Ahlaksızlar bir tarafta, ahlaklı olanlar bir tarafta. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor” sözleri için "AKP’nin vekilleri ve medyası 'ooww bize ahlaksız dedi' diye yaygara yapmaya başladı. Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?" yorumunda bulundu. 

Katıldığı Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın "lise diplomasının sahte olduğu" iddiasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Aklın alacağı şey değil gerçekten. Bunları yaşıyoruz" demişti. Kılıçdaroğlu, gazeteci Suat Toktaş'ın "İttifaklarla buradan çıkış arıyorsunuz" sözü üzerine de "Ahlaklı insanlarla çıkış arıyoruz. Fakirin, garibanın ahlakını savunan bir anlayışla Türkiye'yi buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta, ahlaklı olanlar bir tarafta. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor, tamamı hesap vermeye hazır" sözlerini dile getirmişti. 

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