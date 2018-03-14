Onur Ünlü imzalı 'Gerçek Kesit: Manyak' filminin fragmanı yayınlandı

Onur Ünlü imzalı 'Gerçek Kesit: Manyak' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Film, 23 Mart'ta vizyona girecek. Bir döneme damgasını vuran, gerçek hikayelerden uyarlanan televizyon programı, 'Gerçek Kesit: Manyak' adıyla filme alındı. Onur Ünlü imzalı ‘Gerçek Kesit: Manyak' filminin fragmanı, Alfred Hitchcock'un kült eseri Sapık'tan ilham aldı. Filmin konusu: Annesine çok düşkün bir adam olan Rıza belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Annesine olan düşkünlüğü onun kendi yuvasını kurmasına engel olur. Fakat karşı apartmana taşınan Serpil sayesinde Rıza evlilik fikrine sıcak bakmaya başlar. Bir yandan evlenmek isteyen bir yandan da hislerinden dolayı suçluluk duyan Rıza bir süre sonra gerçek ile hayali ayırt edememeye başlar. Annesinin ölümünün farkında olmayan, onunla birlikte yaşantısına devam ettiğini düşünen Rıza, Serpil'le ilişki kurmak için çabalar...