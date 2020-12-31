Online toplantı sırasında uyuyakalıp horladı; ülkede olay yarattı

Rusya'nın Rostov kentinde yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele önlemleri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka , birçok yetkilinin de katıldığı toplantıda uyuyakalıp horladı. Görüntüleri izleyenler Kopiçka'yı sorumsuzlukla suçladı.

Sorulara cevap vermeyen müdürün horlama sesi duyuldu

Toplantı sırasında Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka'ya, pandemi nedeniyle eğitim ve öğretimde ne kadar aksama yaşandığı ve okullar için tatillerin uzatılıp uzatılmayacağı konuları hakkında sorular yöneltildi. Kopiçka'ya söz hakkı verildiği sıralarda sorulara cevap vermeyen müdürün sadece horlama sesleri duyuldu.

Müdürün soruları cevaplamaması üzerine başka bir katılımcıya söz hakkı verildi. Toplantı sırasında İdari Teftiş Müdürü Kopiçka'nın uyuduğu görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Toplantıya dair görüntüler, Rusya gündeminde en çok tartışılan konular arasında yer alırken, yöneticilerin ülkeyi kasıp kavuran salgınla ilgili sorumsuzca davrandığı suçlamaları yöneltildi.

Gözlerini dinlendirdiği iddia edildi

Tartışılan görüntülerin ardından Rostov Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka'nın toplantı sırasında uyumadığı ve sadece gözlerini dinlendirdiği ifade edilirken, bu gibi eleştirilerin devlet kuruluşlarını yıpratmaya yönelik eleştiriler olduğu savunuldu.

Kaynak: İHA