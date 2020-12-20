Online 'kız isteme' töreninde 'İlk başta herkes şaşırdı': "Duyulmadı mı?"

Çankırı'da özel bir ofiste çalışan çift evlenmeye karar verince, Koronavirüs salgınına karşı önlem alabilmek amacıyla online olarak kız isteme merasimi gerçekleştirdi. Çift, başta bu durumu herkesin şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. O anlarda Kadir Burak Özel'in babası "Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Afife Nur'u oğlumuz Kadir Burak'a istiyoruz" dedi ancak sesi ilk seferde duyulmadı. İkinci kez bu isteğini dile getiren baba yine yanıt alamayınca "Duyulmadı mı?" diye sordu. Daha sonra Afife Nur Özkan'ın ailesinden "Hayırlı olsun" yanıtı geldi.

Aile ve yakınlarını riske atmamak adına böyle bir yönteme başvurduklarını anlatan Kadir Burak Özel, "Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte ve Çankırı'da artan vaka sayılarından dolayı bu şekilde bir online isteme durumumuz oldu. Hem de aile ve dostlarımızı riske atmamak adına bu şekilde bir karar verdik. İlk başta her iki taraf da şaşkınlıkla karşıladı. Ancak bu pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusunda bir fikrimiz olmadığı için bu durumu da anlayışla karşıladılar. Nasıl olacak, nasıl bağlanacağız birbirimize, elektrikler gider mi gibi korkularımız vardı ancak programları yükledikten sonra katılacak kişilerle bağlantı bilgileri paylaşıldı. Sonrasında Konya'dan, İstanbul'dan abim, ablam, teyzelerim ve arkadaşlarım katıldı" dedi.

Duygularını aktaran mimar Afife Nur Özkan ise, "Biz bu sürecin ne zaman biteceğini bilemediğimiz için daha fazla ertelemek istemedik. Aynı zamanda da kendi gelenek ve göreneklerimize göre bir isteme, söz nişan olsun da istemedik. Kimseyi riske atmak ve sorumluluk almak istemedik. Çünkü ailemizin ve arkadaşlarımızın sağlığı bizim için daha önemli. Buna karar verdikten sonra bu duruma ailemiz de çok şaşırmıştı. Ailemizde kimseyi riske atmak istemedikleri için bu şekilde en mantıklısı bunu gördükleri için kabul ettiler. Beklediğimizden daha güzel geçti her şey. Biz biraz stres olmuştuk. İnternette kopma olacak mı, bağlantı problemi yaşanacak mı gibi sorularla karşı karşıya kalmıştık. Bir jenerasyon farkı olduğu için bu uygulamayı kullanabilecekler mi ve ya ses ve görüntüde sıkıntı olacak mı gibi sorular aklımızdaydı. Ama daha güzel geçti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA