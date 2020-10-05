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Onlar su altının görünmeyen işçileri

“Suyun altına girdiğimizde bir gemi kurtarırız”

05 Ekim 2020 13:34

Dalgıçların büyük gemi pervanelerini tamir ettiği su altı görüntüleri su altı kamerası tarafından görüntülendi.

Suyun onlarca metre altında riskli ve bir o kadar da ağır bir iş yapan sanayi dalgıçları veya ticari dalgıçlar nehirler, göller, denizaşırı limanlar ve açık deniz platformlarında, inşaat, tamirat, kurtarma, bakım gibi projelerde yer alıyorlar. Dev gemilerin tonlarca ağırlıktaki pervaneleri tamir eden dalgıçların, derin sularda basınç, karanlık ve soğuk, elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, deniz canlılarının oluşturduğu riskler nedeniyle yaptıkları iş daha da zorlaşıyor.

Dalgıçların büyük gemi pervanelerini tamir ettiği su altı görüntüleri İhlas Haber Ajansı su altı kamerası tarafından görüntülendi 15 yıldır bu işi yapan Sanayi Dalgıcı Birkan Erdem, 11 tonluk bir gemi pervanesini karaya çekilmeden tamir ederken, bir yandan da su altı kamerasına el salladı.

Ayrıca Maltepe Sahili’nden dalış yapan Erdem, iskele demirlerinin kalınlık ölçümünü ve çürüme olup olmadığını da kontrol etti. Oluşabilecek herhangi bir tehlikeli duruma karşı sürekli iletişim halinde olan Erdem’in o anları ise su altı kamerası ile görüntülendi.

“Suyun altına girdiğimizde bir gemi kurtarırız”

15 senedir sanayi dalgıçlığı yapan ve aynı zamanda Youtuber olan Birkan Erdem, “Yaklaşık 20 senedir dalgıçlık yapıyorum. Bunun 5 senesi sportif, 15 senesi sanayi dalığıçlığında geçti. Normal dalgıçlık dediğimiz sportif dalgıçlık, keyif almaya ve eğlenmeye dayalı. Ama sanayi dalgıçlığı iş amaçlıdır. Suyun altına girdiğimizde bir gemi kurtarırız veya kaynak ve kesim işleri yaparız, liman inşaatları yaparız. Bu gibi işler olduğu için sportif dalışa göre saha zordur. Çocukluk hayalim olduğu için büyük zevk alıyorum. Ama çok zor bir iş, uzun süreler yapıldığında insan ömrünü kısaltan bir iş. Yukarıda yaptığınız işleri suyun altında yaptığınızı düşünün bir 10 kat daha zorlu oluyor. Sanayi dalgıcı olmak isteyenlere ben bu mesleği önermiyorum. Bundan 10 sene önce olsaydı böyle söylemezdim. Çünkü şuan hem maddi olarak ücretler çok düşük, hem de iş bulma şansı çok azaldı. Tecrübeli dalgıçlar bile uzun süre iş bulamıyorlar” dedi.

Kaynak: İHA

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