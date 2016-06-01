Önder: ‘İmralı Tutanakları Notları’ çok sorunlu, referans olarak görmüyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Ayşegül Doğan’la Gündem Müzakere programına konuk oldu. Önder, Abdullah Öcalan ve İmralı heyetlerinin görüşme tutanaklarını kapsayan İmralı Notları adlı kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu. Önder, İmralı Notları’ndaki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, tutanakların genel anlamda çok sorunlu olduğunu ifade etti. HDP Ankara Milletvekili, kitapta redaksiyon sorunları olduğunu ve birçok konunun bağlamından koparıldığının altını çizdi. Önder ayrıca, kitabın sorunlu bir yayım biçimi olduğuna işaret ederek referans olarak görmediğini de belirtti.