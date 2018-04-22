Önce tokalaştı, sonra silahla vurdu!

İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran alacak-verecek meselesi nedeniyle iş yerinin önüne gelen bir kişiyle konuşmaya başladı. Bir süre konuşan ikili tokalaştıktan sonra iş yeri önüne gelen kişi belindeki silahı çıkardı. Silahı gören Kadir Nalkıran saldırgana engel olmak için üzerine atıldı. Saldırganın elindeki silahı almak istediği sırada Kadir Nalkıran ateş alan silahla kasığından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla saldırganın elinden silah alınırken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kasığına isabet eden iki kurşunla yaralanan Kadir Nalkıran, ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadir Nalkıran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.