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Önce taksiciyi sonra kavgayı ayırmaya çalışan kadını darp eden kişiye çevredekilerin tepkisi sert oldu

11 Mart 2021 10:00

İstanbul Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförüne yumruklarla saldıran kişi, ayırmaya çalışan yanındaki kadını da darp etti. Bunu gören çevredeki gençler müdahale ederek adamı dövdü. 

 İddiaya göre, taksi şoförü ve takside bulunan yolcular arasında ilerlemeyen trafik nedeniyle tartışma yaşandı. Taksinin durmasının ardından araçtan inen erkek yolcu, şoför kapısına yönelerek taksiciyi darp etmeye başladı. Bu sırada erkek yolcunun yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen kadın yolcu da araçtan indi. Taksiciyi darp eden kişi, ayırmaya çalıştığı için eşi olduğu belirtilen kadını da darp etti.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken olaya tanıklık eden vatandaşlar ise yaşananları anlattı

İstanbul Bayrampaşataksinin şoförükadını darp edenkavgakadına şiddet

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