Önce otomobille çarptılar, sonra bıçak ve sopalarla saldırdılar!

Eskişehir'de aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen 3 kişi, 42 yaşındaki Ergün D. 'ye önce otomobile çarptı, ardından yere yatırıp bıçakla ve sopalarla vurarak ağır yaraladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda şüpheliler Serdal E., Bayram B. ve İlhan B. polis tarafından yakalandı. Olay, geçen cumartesi akşamı Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Ergün D., aralarında alacak meselesi bulunan kişilerin isteği üzerine buluşma yerine gitti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda, buluşma yerine gelen Ergün D.'ye önce otomobille çarpan Serdal E., Bayram B. ve İlhan B. daha sonra araçtan inerek sopalarla ve bıçakla vurmaya başladı. Yerde bir süre tekmelere de maruz kalan Ergün D. ağır yaralanırken, 3 şüpheli ise otomobile binerek kaçtı. Ergün D. kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Serdal E, Bayram B. ve İlhan B. olduğunu belirledi. Ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.