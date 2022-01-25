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Önce kadın memura hakaret etti, ardından tartışmayı ayırmaya çalışan memura kafa attı

“Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var”

25 Ocak 2022 21:16

Tekirdağ'da nüfus müdürlüğünde sürücü belgesiyle ilgili işlem yapmaya gelen E.C., önce görevli kadın memura hakaretler etti, ardından müdahale eden başka bir memuru darp etti.
 
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevli kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı.
 
Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

Kafa atıp darbetti

Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı, görevli memura kafa atarak darp etti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı.

Yaralı memur tedaviye alındı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, E.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"Yarın serbest bırakılırım"

Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs, “Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var” diyerek tehditlerine devam etti.
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